So läuft die neue Klub-WM - mit Red Bull Salzburg?

Die FIFA hat am Sonntag nach der Sitzung seines Councils in Jeddah Details zur Klub-WM 2025 mitgeteilt. Das Turnier steigt mit 32 Teams vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA. Aus Europa nehmen an dem neuen Format die Champions-League-Sieger der Jahre 2021 bis 2023, Chelsea, Real Madrid und Manchester City, teil. Der Gewinner der laufenden Saison in der Königsklasse darf ebenfalls mitspielen. Realistische Chancen auf einen Startplatz hat auch Red Bull Salzburg.