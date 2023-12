150 Jahre Tradition warten auf Dornröschen-Kuss

Die guten alten Zeiten. Die sind in der Krieau ein ständiges Thema. Und diese guten alten Zeiten der Pferderennen sind leider lange her. In der 1930er-Jahren strömten bis zu 50.000 Menschen zu den wichtigsten Derbys, in den vergangenen 20, 30 Jahren zeigt die Kurve aber stetig nach unten.