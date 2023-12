Tiroler zieht Fäden in Europas Kampf gegen Terror

„All together to protect you“ – auf Deutsch: „Alle zusammen, um dich zu beschützen“ – lautet das Motto von Atlas. Und es bringt auf den Punkt, was das Ziel des Netzwerks ist. Die 38 Anti-Terror-Einheiten – zu ihnen zählt auch das Einsatzkommando Cobra – müssen für jede noch so brenzlige Gefahrenlage Lösungen parat haben.