Wrestling boomt - daher folgt 2024 eine „Zugabe“

Im großen Finale griff der Weihnachtsmann in der Person des Wiener Lokalmatadors Peter White ein, der dem Waliser Iystin Rees, einem der drei Anwärter auf den Intercontinental-Gürtel, von außen die Beine wegzog, den Rest im Drei-Mann-Match erledigte Titelverteidiger George Khoukaz, der den Kosovo-Albaner Ronaldo Shaqiri nach 13 Minuten und 52 Sekunden per Schulterfesselung besiegte und seine Vorherrschaft unter großem Jubel behauptete. Der Syrer mutierte in diesem Jahr vom Feindbild zum Publikumsliebling.