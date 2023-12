Grünes Licht für ÖFB-Campus! Baustart im Jänner

Der Spatenstich für die neue Heimstätte des Österreichischen Fußball-Bunds (ÖFB) in Wien-Aspern wird im Jänner 2024 erfolgen. Wie der ÖFB am Freitag mitteilte, sind alle administrativen Weichen für den ÖFB-Campus gestellt. „Ich freue mich sehr und bin dankbar, dass auch in den ‘Schlussminuten‘ alle Kräfte gebündelt wurden, um dieses historische Projekt für den ÖFB und seine Nationalteams Realität werden zu lassen“, sagte ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer.