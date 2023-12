Bayern München gegen Stuttgart - ab 19.30 Uhr LIVE

Der Südgipfel als Schlager der deutschen Fußball-Bundesliga: Diese vor der Saison nicht zu erwartende Konstellation geht am Sonntag in München zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart in Szene. Das schwäbische Überraschungsteam von Trainer Sebastian Hoeneß reist in Runde 15 als Liga-Dritter zum Tabellen-Zweiten an die Isar. Unmittelbar davor empfängt das in Hochform befindliche Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt.