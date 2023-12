„Unser kleines Land spielt gewichtige Rolle“

„So etwas ist für jeden Fan Pflicht!“

„Ich kann mich noch gut an die Jochen-Rindt-Show erinnern. Das war irgendwie keine normale Messe, da musste man einfach hin, um dann dort mit offenen Augen staunend an den Exponaten vorbeizumarschieren. Und wenn wir jetzt in Wien wieder so eine tolle Ausstellung haben, dann zeigt dass, dass unser kleines Land in der Welt des Motorsports eine gewichtige Rolle spielt“, erklärte der Motorsportchef des aktuellen Weltmeister-Teams Red Bull Racing. „So etwas ist für jeden Fan Pflicht!“