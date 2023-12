Liverpool gegen ManUnited - ab 17.30 Uhr LIVE

Liverpool agierte in den vergangenen Wochen nicht vollends überzeugend, den Reds gelang es aber zumeist, die Resultate einzufahren. Nach drei Siegen in Folge wurde Arsenal an der Spitze überholt. Vor dem „Northwest Derby“ könnten sowohl die Londoner (daheim gegen Brighton), als auch der Überraschungsdritte Aston Villa (bei Brentford) an Liverpool vorbeiziehen. Man City kann mit einem Heimsieg gegen Crystal Palace am Samstag bis auf einen Zähler an Liverpool näher rücken.