Grauslicher Hass

Nein, wiederholen will man sie nicht, die derben Postings, die auf die Kolleginnen der Tierecke einprasseln. Zu tief ist dieser digitale Sumpf, in dem man gar nicht versinken will: obszöne Beschimpfungen, purer Frauenhass, Vergewaltigungsfantasien, Verunglimpfungen - eine orchestrierte Kakofonie des grauslichsten Hasses.