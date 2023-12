Kleinstes Mittelding von Planet und Stern entdeckt

Verkappte, vergleichsweise kalte Sonnen

Braune Zwerge sind astronomische Objekte, die eine Sonderstellung zwischen Planeten und Sternen einnehmen. Sie entstehen wie Sterne in Staub- und Gaswolken, ihre Masse verdichtet sich allerdings nicht so stark, dass es - wie bei der Sonne - zu einer thermonuklearen Zündung in ihrem Kern kommt, weshalb sie als gescheiterte Sonnen bezeichnet werden.