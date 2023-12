Liesinger Frischemarkt: Re(h)gionaler geht‘s nicht

So gibt es beim MSM Wandermarkt - am 15.12. zum letzten Mal in diesem Jahr - Spezialitäten vom Wild: Vom Schinken über ausgewählte Wurst-Varianten bis hin zu frischem Fleisch. „Bei mir gilt die Deviese ‘Waldboden statt Spaltboden. Denn Re(h)gionaler geht‘s nicht“, freut sich Marktstandler Karl Pertl über alle Besucher, die sich für Weihnachten Spezialitäten aus der Region auf ihrer Wunschliste geschrieben haben. Unsere Empfehlung als Stärkung beim Marktbesuch: Eine warme Wildleberkäse-Semmel!