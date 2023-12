Nachwuchsfußballer stirbt nach Herzstillstand

Zeremonie am Fußballplatz

Der Schock und die Anteilnahme waren weit über die Grenzen der Gemeinde groß. Am Mittwochabend fand auf dem Fußballplatz, auf dem der Nachwuchs-Kicker das letzte Mal seiner sportlichen Leidenschaft nachging, eine berührende Zeremonie statt. Als Zeichen der Trauer sind zudem das Training und die Spiele in der städtischen Fußballschule bis zum Ende der Weihnachtsferien ausgesetzt.