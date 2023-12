EU stärkt Arbeitnehmerrechte in der „Gig-Economy“

Die Rechte von Plattformarbeiterinnen und -arbeitern der „Gig Economy“ in der EU sollen gestärkt werden. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Mitgliedstaaten einigten sich am Mittwoch in Brüssel auf europaweite Regeln, um Scheinselbstständigkeit bei Fahrdiensten wie zum Beispiel Uber oder Essenskurieren zu verhindern. Auch der Einsatz von Algorithmen in solchen Unternehmen soll strenger und EU-weit einheitlich reguliert werden, teilten beide Seiten mit.