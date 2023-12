Cineplexx Westfield SCS: Wir laden zur Eröffnung!

IMAX® und „Suiten“ als Herzstücke

Kinofans dürfen sich unter anderem auf elf statt bislang neun Säle, darunter auch Premium-Säle, die sogenannten „Suiten“, und spektakulären Dolby-Atmos Sound freuen. In den „Suiten“ setzt die neue Premiumsitzkategorie Cinegold Boxx, English für Loge, als Königsklasse einen neuen Komfortstandard in Österreich. Sie bietet nicht nur noch mehr Platz, sondern mehr Privatsphäre, elektrisch verstellbare Rückenlehnen, Platz für Jacken und Taschen sowie Wireless Charger für Mobiltelefone. In jedem einzelnen Saal sind zudem mehrere Rollstuhlplätze vorhanden, auch in den Premium-Kategorien und Suiten. Ein besonderes Highlight: Der IMAX® Kinosaal. Vom Film selbst bis hin zur Kinotechnik, Leinwandmaßen, Sound und Saalgestaltung wird im IMAX® Saal Kinoerlebnis auf höchstem Niveau geboten.