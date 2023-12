Weihnachten am Arbeitsplatz: Was alles erlaubt ist

Eine Lichterkette um den Bildschirm gewickelt, ein Keksteller am Pausentisch oder der Kollege im Grinch-Anzug: Wieviel Weihnachten ist am Arbeitsplatz erlaubt bzw. ein Muss, wenn es der Chef so will? Wir haben Arbeitsrechtsexpertin Jasmin Haindl von der Arbeiterkammer Wien zur Thematik gesprochen.