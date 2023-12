Junges Ensemble begeistert in „Così fan tutte“

„So machen es alle“, lautet der Titel von Mozarts Treue- und Verführungsoper „Così fan tutte“ übersetzt. In seiner Inszenierung versteht Ingo Kerkhof diese Allgemeingültigkeit bildlich: In Sakkos und schwarzen Kleidern erscheinen die Figuren zu Beginn in spärlicher Möblierung (Bühne & Kostüm: Yunnai Zhang) als anonyme „Jedermänner“. Später wird Kerkhof mit buntem Stoff und Kunstrasen geschickt die Liebeslust aus dem Grau hervorbrechen lassen. Erst aber ist der Eindruck gedämpft. Trotz edler Stimmen wirken „Guglielmo“ Taku Hayasaka und „Ferrando“ Stanislaw Napierala als Aufschneider im gerafften ersten Teil blasser als später, wenn sie ohne Pomp und Schmelz ergreifende Liebesgesänge liefern.