Vom „faulen“ Hund bis in die Schiri-Kabine

Fabio analysierte mit Papa Marko Stankovic

Bei Rapids 0:1 am Samstag in Hütteldorf gehörten den Kinder am TV-Mikro wieder die Macht. So wie schon beim Liga-Start beim Duell der Austria gegen Rapid moderierten und kommentierten wieder junge Frechdachse live - parallel zur normalen Übertragung - den Bundesliga-Hit. Den Marko Stankovic mit Sohn Fabio (13) im Sky-Studio analysierte.