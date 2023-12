Schwimmkurse sind trotz Paracelsus-Panne gesichert

„Das Publikumsschwimmen hält sich im AYA-Bad aber in Grenzen“, sagt Auinger. Dafür ist der Andrang zu den Schwimmkursen in den Schulen groß. „Wir haben heuer Kurse für 1300 Kinder, so viele wie noch nie“, berichtet Auinger. Wann die Kurse ins Paracelsusbad zurückkehren ist weiter offen. Bei weiteren Verzögerungen könnte es auch das kommende Schuljahr betreffen.