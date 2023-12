Weihnachtliches Woodstock-Gesamtspiel in Bad Ischl

Wer schon einmal am Woodstock der Blasmusik in Ort im Innkreis war, weiß, wie imposant das alljährliche Gesamtspiel ist. Heuer wird’s so eines erstmals auch in der Weihnachtszeit geben - nämlich beim Ö3 Weihnachtswunder in Bad Ischl. Jeder Musiker kann dabei sein.