19.000 Musiker, Gänsehaut und Freudentränen

„Mir schlottern die Knie und ich hab’ sogar weinen müssen. Aber dass ich diese Emotionen nach so vielen Jahren noch immer fühlen darf, das macht das Musikmachen aus“, zeigte sich Matthias Schorn, Leiter der „Woodstock Academy“, nach dem großen Gesamtspiel am Samstag tief berührt. Er durfte das Stück „Unsere Reise“ dirigieren, verdrückte dabei gleich mehrere Tränen. Ähnlich gelöst zeigte sich Woodstock-Veranstalter Simon Ertl, der sich seit Wochen im Dauerstress befindet: „Das ist für unser Team der emotionalste Moment am ganzen Festival.“