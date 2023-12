Schauspieler Andy Hallwaxx überraschend verstorben

Als Schauspieler war Hallwaxx u. a. an der Wiener Staatsoper, am Theater an der Wien und am Volkstheater, am Stadttheater Klagenfurt, im Musikverein Wien, im Wiener Konzerthaus, in der Glocke in Bremen und im Gasteig in München engagiert. Als Filmschauspieler war er in Serien wie „Die Bergretter“, „SOKO Donau“, „Schnell ermittelt“, „Der Fall des Lemming“, „Der Winzerkönig“, „Trautmann“ und „Kommissar Rex“ in Episodenrollen zu sehen. 1997 bis 2004 war Hallwaxx Leiter des Carinthischen Kindersommers.