Franz Klammer feiert sein Riesentorlauf-Comeback

Olympiasieger, Skistars und Weltmeister – von Patrick Ortlieb und Annemarie Moser-Pröll über Stephan Eberharter, Motthe Mayer und Markus Wasmeier bis hin zu Bernhard Russi, Gustav Thöni, Werner Grissmann und David Zwilling – sind heute in Bad Kleinkirchheim/St. Oswald am Start. „Sowas hat es noch nie gegeben“, so Peter Pertl vom Skiclub Bad Kleinkirchheim, der einen Riesentorlauf im Weltcup-Format aufgebaut hat. „Nur kürzer“, schmunzelt Pertl.