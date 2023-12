Kufe schlitzt Eishockey-Talent (19) die Brust auf

„Ich hatte großes Glück“

Gegenüber der Zeitung „Sportbladet“ berichtete der Sportler: „Ich hatte so viel Adrenalin, dass ich es in den ersten paar Minuten nicht spürte. Aber nach etwa fünf Minuten fing es an, richtig weh zu tun.“ Und er gab zu, dass es noch viel schlimmer hätte kommen können, wenn die Schlittschuhkufe ihn näher am Herzen getroffen hätte. „Ich hatte großes Glück“, räumte Myhre ein.