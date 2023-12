15-Jähriger bei Red Bull Salzburg im Probetraining

Sechs Tore in neun Teamspielen

Derzeit kickt der 1.72-Meter große Rechtsfuß in Sofias U17-Team. Für seine Heimat durchlief Steven Gerard Jean Yves Gaote, wie er im ganzen Namen heißt, schon die U15 und U16, ist mittlerweile in der U17 angekommen. Insgesamt kommt er auf neun Nachwuchsteamspiele, in denen ihm sechs Tore gelangen.