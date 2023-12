Rapidler sieht in drittem Spiel zweite Rote Karte

Es war die zweite Rote Karte für Kongolo nach seinem Debüt gegen den WAC. Da sah der Niederländer nach Torraub in Spielminute 65 Rot. Damit stand der 29-Jährige bis dato 153 Minuten am Platz und holte sich zwei Platzverweise. Beide Mal stand er dabei in der Startelf. Rekordverdächtig!