Nachtragspartie WSG Tirol - Rapid ab 19 Uhr LIVE

Rapid hat im Nachtragsspiel der 16. Runde bei der WSG Tirol heute die Chance, aus eigener Kraft den Sprung in die obere Tabellenhälfte der Fußball-Bundesliga zu schaffen. Die Wiener würden bei einem Erfolg im Tivoli Stadion Tirol fix am WAC vorbeiziehen. Die Partie konnte als eine von drei am Wochenende nicht ausgetragen werden. Mittlerweile ist das Spielfeld wie auch jenes in Altach, das im Vorarlberg-Duell Lustenau empfängt, aber geräumt. Anpfiff ist um 19 Uhr, wir berichten live (siehe Ticker unten).