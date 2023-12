„Der Teamchef hat mich noch nie angerufen“

Dabei dürfte der ÖFB-Trainer den Salzburger längst am Radar haben, bei den vergangenen zwei Lehrgängen war Pichler immerhin bereits auf Abruf. „Ich mache mir überhaupt keinen Stress, aber natürlich ist es ein Traum von mir, irgendwann für Österreich zu spielen.“ In seiner aktuellen Verfassung könnte er eine Bereicherung für die Offensive Rangnicks sein. Sieben Tore und zwei Vorlagen stehen nach 15 Saisonpartien für Holstein Kiel in der 2. deutschen Liga auf seiner Visitenkarte.