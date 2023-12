Zyklon wütete: Flughafen in Südindien unter Wasser

Auch iPhone-Produktion unterbrochen

Wegen des Zyklons musste am Montag auch die iPhone-Produktion in den Werken der Apple-Partner Foxconn und Pegatron in Chennai stillgelegt werden, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Und dies ausgerechnet im wichtigen Weihnachtsgeschäft.

Foxconn, das in seiner iPhone-Fabrik in Tamil Nadu rund 35.000 Menschen beschäftigt, muss noch entscheiden, ob man die Produktion am Dienstag wieder aufnehmen wird können, hieß es.