Julia Roberts bricht ihr Schweigen zu Perrys Tod

Von „romantischen“ Nachrichten zu „fünfstündigen“ Telefongesprächen

Aufgrund ihrer Zusammenarbeit bei „Friends“ tauschten die beiden Schauspieler unzählige Fax-Nachrichten aus. „Drei- oder viermal am Tag saß ich an meinem Faxgerät und sah zu, wie das Blatt Papier langsam ihr nächstes Schreiben enthüllte“, schrieb Perry in seinen Memoiren „Friends, Lovers and the Big Terrible Things“.