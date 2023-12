General sprengt sich mit eigener Mine in die Luft

Russland kommt laut eigenen Angaben in Donezk voran

Russland meldete unterdessen militärische Fortschritte in der umkämpften ostukrainischen Region Donezk. Den Streitkräften sei es gelungen, Artjomowskoe einzunehmen. Der Ort, der von den Ukrainern als Chromowe bezeichnet wird, liegt am westlichen Rand von Bachmut, das russische Soldaten im Sommer nach monatelangen Kämpfen unter ihre Kontrolle gebracht hatten.