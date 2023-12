So schön strahlen Europas Jung-Royals

In Luxemburg wird einmal Erbgroßherzog Guillaume (42) an die Spitze rücken. Der älteste Sohn von Großherzog Henri (68) machte in der Schweiz seinen Schulabschluss und wurde anschließend in Großbritannien zum Offizier ausgebildet, bevor er dort und in Frankreich studierte. Mit Ehefrau Stéphanie hat er zwei kleine Söhne.