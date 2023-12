„Wie ist der überhaupt zu Real gekommen?“

Wie das? Babbel ist überzeugt, dass Rüdiger, der Abwehrkollege von David Alaba bei den „Königlichen“, nicht wegen seiner spielerischen Brillanz in Madrid gelandet ist. „Er war beim VfB, bei Rom, bei Chelsea ein Mentalitätsmonster.“ Beste Voraussetzungen fürs deutsche Nationalteam, also, um dort ebenfalls Monster-Mentalität zu implementieren. Könnte man glauben. Genau die vermisst Babbel bei Rüdiger aber, sobald dieser das Team-Leiber überstreift. „Eigentlich müsste man ja denken: Wenn einer bei Real Madrid spielt, müsste er ja gesetzt sein. Das ist das, was mich so skeptisch macht und mich verzweifeln lässt“, gibt Babbel sich kritisch.