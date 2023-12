Rapid: Im Eiskasten nicht stressen lassen

Da Max Hofmann heute krank fehlt, wird wohl Terence Kongolo nach überstandener Hüftverletzung erstmals seit September in der Startelf stehen: „Er hat die Erfahrung, wird auch ohne Spielpraxis funktionieren“, ist Klauß vom Innenverteidiger überzeugt. Und er schwärmt - wie schon Vorgänger Barisic - vom zweiten Leih-Niederländer Nana Kasanwirjo: „Er hat so viel Power, er weiß gar nicht, wie gut er ist.“ In den bisherigen Spielen zeigte es der 21-Jährige allerdings auch noch nicht …