„Große öffentliche Häme“ - Völler will Revanche

Nach den Niederlagen in den November-Testspielen hofft Rudi Völler bei der Fußball-EM im kommenden Sommer auf eine schnelle Möglichkeit zur Revanche. „Ich wünsche mir die Türkei oder Österreich in die Gruppe“, sagte der DFB-Sportdirektor am Freitag in Hamburg. Nach der „großen öffentlichen Häme“ wäre dies eine Gelegenheit für die deutsche Nationalmannschaft, Dinge geradezurücken.