Red Bull Salzburg gegen Wolfsberg - ab 17 Uhr LIVE

„Noch lange nicht am Ende“

Den Titel „Winterkönig“ wollte Struber zwei Runden vor der Saisonpause nicht überbewerten. „Am Ende wollen wir Meister werden. In diese Richtung ist alles ausgerichtet.“ Dazu wolle man sich weiterentwickeln. „Wir stehen noch lange nicht am Ende, das haben die letzten Spiele unter Beweis gestellt, dass wir schon noch einige Dinge vor der Brust haben, die wir zu verbessern haben“, erklärte der Salzburg-Coach. In Spielen wie dem 0:0 am Mittwoch in der Königsklasse bei Real Sociedad würde sein Team dazulernen.