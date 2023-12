Endlich! Nadal feiert Comeback in Australien

„Nach einem Jahr ohne Wettkämpfe ist es Zeit, zurückzukommen“, sagte Nadal in einem Video, das er in den sozialen Netzwerken postete. „Es wird in Brisbane, in der ersten Jännerwoche sein. Ich sehe euch dort“, meinte der 22-fache Grand-Slam-Turniersieger. Brisbane ist ein Vorbereitungsturnier für die Australian Open (ab 14.1.).