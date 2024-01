Was ist ein Muskelkater?

Wer plötzlich ziehende Schmerzen in den Armen oder Beinen spürt, wird dabei wohl nicht an ein süßes Kätzchen denken. Aber warum spricht man dann vom Muskelkater? Der Begriff stammt vom alten Wort „Katarrh“, was so viel wie „Entzündung“ bedeutet. Eingedeutscht wurde in weiterer Folge „(Muskel)Kater“ daraus.