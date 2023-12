Beim Verlobungsring legte Gery Keszler Hand an

Was die wenigsten wissen: Als gelernter Feinmechaniker bringt Keszler die nötige Fingerfertigkeit mit! „Gery hat mir erzählt, dass er schon einmal selbst ein ganzes Collier gemacht hatte, das sie dann für ein Vermögen am Life Ball versteigerten. So entstand die Idee, dass er ins Atelier kommen könnte.“