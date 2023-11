LIVE: 3 Tore und 1 Vorlage! Gregerl wie entfesselt

5. Spieltag in der Europa-League-Gruppenphase: Atalanta empfängt in Sturms Gruppe D Sporting Lissabon, der SC Freiburg trifft mit ÖFB-Legionär Michael Gregoritsch auf Olympiakos Piräus. Der Stürmer erzielte binnen 33 Minuten einen lupenreinen Hattrick mit drei Toren - zusätzlich war er beim 4. Treffer als Vorlagengeber beteiligt. Wir berichten live in Konferenz - siehe Ticker unten.