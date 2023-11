LIVE ab 18.45 Uhr: Sturm gegen Raków Czestochowa

23 Jahre nach der Mannschaft von Ivica Osim hat Sturm Graz die große Chance, erstmals wieder im Europacup zu überwintern. Der erste Matchball liegt heute im Europa-League-Heimspiel gegen Raków Częstochowa bereit. Mit einem Remis wäre zumindest Rang 3 in der Gruppe D und der Umstieg in die Conference-League-Zwischenrunde fix, ein Sieg würde ein finales Duell um den Europa-League-Aufstieg mit Sporting in Lissabon (14.12.) bringen.