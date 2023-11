Dyson 360 Vis Nav: Power-Saugroboter am Prüfstand

Auf die ganz großen Kaliber, die mit Greifarmen das Haus aufräumen, muss man noch warten. In sechs, sieben Jahren soll es so weit sein, kündigte das Unternehmen des Tüftlers James Dyson vergangenes Jahr an - und heuerte im großen Stil Robotik-Spezialisten an. Dass die Briten Potenzial in Robotik mit KI-Hindernis- und Objekterkennung sehen, ist aber schon jetzt sichtbar - mit dem mit einer 360-Grad-Kamera seine Umgebung „sehenden“ Dyson 360 Vis Nav. Wir haben den Roboter auf Staubpatrouille geschickt - und im Ringen mit der Maschine erst einmal eine Niederlage eingesteckt.