Lustenaus Trainer bewegt Altachs Volksschulkinder

„Wer gewinnt am Sonntag das Derby?“, ruft Momo Gerdi in die Runde. „Altach!“, schallt es laut und siegessicher zurück. Als Beweis dafür haben sich die Kinder bereits das richtige Dress übergestreift. Mittendrin schimmern auch drei Austria-Wimpel durch, die „Herr Momo“ wie er von den Kleinen genannt wird, verteilt hat. Das Derbyfieber ist auch in der Volksschule Altach spürbar und viele der Kids werden am Sonntag in der Cashpoint-Arena ihr Team live anfeuern.