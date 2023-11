Ein gutes Omen für Österreichs Meister Salzburg

Dieses Stadion ist ein wahres Schmuckkästchen, das knapp 40.000 Zuschauern Platz bietet und nach dem Umbau vor wenigen Jahren nicht mehr vergleichbar ist mit jener Arena, in der Salzburg im Februar 2018 in der Europa League schon einmal zu Gast war. Damals gelang den von Marco Rose trainierten Salzburgern in letzter Minute ein 2:2-Unentschieden, traf Takumi Minamino in der Nachspielzeit für die Gäste.