Für Salzburg beginnt jetzt das große Zittern

Am gestrigen Mittwoch wollte Österreichs Meister am fünften Gruppenspieltag der Champions League ein zweites Mal zuschlagen und in der Reale Arena von Real Sociedad reüssieren. Die Mannen von Gerhard Struber zeigten eine gute Leistung und hielten mit dem Tabellenführer der Gruppe D sehr gut mit, für einen vollen Erfolg reichte es aber nicht. Die Mozartstädter trotzten den Basken aber dank des überragenden Schlussmannes Alexander Schlager ein torloses Remis ab und holten einen Punkt. „Es war ein Riesenkampf, jeder hat alles gegeben. Ich bin stolz auf die Mannschaft“, freute sich Schlager. „Meine Spieler haben alles in die Waagschale geworfen und sich super an den Matchplan gehalten. Hut ab, wie sie das gelöst hat“, lobte Coach Struber.