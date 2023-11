„SATC“-Star Frances Sternhagen mit 93 gestorben

Charlottes versnobte Schwiegermutter

In der Hitserie „Cheers“ spielte sie die herrische Mutter-Figur Esther Clavin, in „Sex and the City“ die versnobte Bunny MacDougal, die ihrer Schwiegertochter Charlotte (Kristin Davis) das Leben schwer macht. Sie wirkte auch in „Emergency Room - Die Notaufnahme“ oder „The Closer“ mit.