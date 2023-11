Nach Signa-Pleite: Kein Flächenbrand erwartet

„Signa an sich ist nicht so systemrelevant wie (die US-Investmentbank) Lehman Brothers, sagte Immobilien-Volkswirt Andrew Burrell von Capital Economics. Die Pleite von Lehman hatte die weltweite Finanzkrise 2008 ausgelöst. „Aber für die deutsche Baubranche sieht es schlecht aus. Ihr geht es ohnehin schon nicht gut, und nun ist eine Reihe von Großprojekten in Gefahr.“ Die Insolvenz belaste den europäischen und vor allem den deutschen Gewerbeimmobilien-Sektor weiter.