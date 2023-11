Sulzberg bekommt neuen (Vize-)Bürgermeister

Die Gemeinde Sulzberg soll bald wieder einen Vize-Bürgermeister haben. Als Kandidat wird derzeit Johannes Feurle gehandelt. Er könnte sogar der neue Bürgermeister werden. Bis dato ist er Ersatzmitglied in der Gemeindevertretung. Nun soll er erst in den Gemeindevorstand und dann zum Vize gewählt werden. Schließlich steht noch eine Angelobung bei der Bezirkshauptmannschaft an. Sobald die Kommune wieder über einen Vize verfügt, kann Bürgermeister Lukas Schrattenthaler ganz offiziell zurücktreten.