Was man Strache hoch anrechnen muss

Tipp: Durchtauchen!

Wenn man es den Politikern positiv auslegen will, hat das nicht unbedingt nur etwas mit mangelndem Schuldbewusstsein zu tun. Einer der Gründe, warum viele selbst bei erdrückender Lage bleiben, ist die gesellschaftliche Ächtung und die Schmach danach. Welches Unternehmen in der Privatwirtschaft will einen denn nach einem Rücktritt noch? Da bleibt man lieber sitzen und taucht durch …