Bühne frei für die Skistars von morgen

Opfer, Entbehrungen und viel Drama bekommt man in der Fest Alm in Bad Hofgastein wohl eher selten zu sehen. Am Dienstagabend verwandelte sich die gemütliche Location aber in einen Schauplatz überkochender Emotionen – zumindest auf der dort aufgebauten Leinwand: Die ORF-Serie „School Of Champions“ feierte Premiere.