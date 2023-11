Tiroler sind fleißiges und unternehmerisches Volk

Es summt im Land, zumindest im übertragenen Sinn, denn Tiroler sind fleißige Bienen. Das zeigt sich im Bundesländervergleich. Die Tirolerinnen und Tiroler machen in Summe schon 770.000 oder 8,5 Prozent der österreichischen Bevölkerung aus. Mit einem Plus von 12,8 Prozent in den letzten zehn Jahren steht Tirol in puncto Bevölkerungsentwicklung nach Wien und Vorarlberg an dritter Stelle. Und: Obwohl die Tiroler nur 8,5 Prozent ausmachen, steuern sie dennoch 9 % aller österreichischen Erwerbstätigen bei. Tirol hat die niedrigste Arbeitslosenquote (3,3%).